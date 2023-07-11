Мужчина и восьмилетняя девочка погибли в пожаре в Темиртау

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Пожар в квартире унёс жизни двух человек в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в 19:57 из микрорайона №9. Горели домашние вещи и мебель в квартире на втором этаже девятиэтажного дома.

"Силами пожарных из квартиры в бессознательном состоянии вынесены 32-летний хозяин жилья и его восьмилетняя племянница. Их передали бригаде "скорой помощи". Реанимационные мероприятия не помогли пострадавшим. Мужчина и девочка скончались. По лестничному маршу эвакуированы восемь человек, из них трое детей", - сообщили в ДЧС.

Пожар ликвидирован в 20:33. По предварительной версии, его причиной стал открытый источник огня. Не исключается детская шалость с огнём.