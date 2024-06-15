Мужчина и двое подростков перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь
Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
129Фото: МЧС РК
Спасатели доставили на берег 25-летнего мужчину и подростков 10 и 15 лет, которые перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Молодые люди не справившись с управлением и упали в воду.
"Спасенные в медицинской помощи не нуждались", — уточнили в МЧС.