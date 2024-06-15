Мужчина и двое подростков перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь

Спасатели доставили на берег 25-летнего мужчину и подростков 10 и 15 лет, которые перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Молодые люди не справившись с управлением и упали в воду.