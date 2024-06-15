  • 15 Июня, 21:26
  • BAIGENEWS

Мужчина и двое подростков перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь

Сегодня, 19:46
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
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Фото: МЧС РК

Спасатели доставили на берег 25-летнего мужчину и подростков 10 и 15 лет, которые перевернулись на гидроцикле на озере Алаколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Молодые люди не справившись с управлением и упали в воду.

"Спасенные в медицинской помощи не нуждались", — уточнили в МЧС.

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