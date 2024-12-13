Пожарные спасли мужчину из штата Массачусетс, который застрял в дымоходе при попытке скрыться от полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на WJAR.

Издание пишет, что задержанный был на крыше дома, когда детективы города Фолл-Ривер приехали на место с орденом на обыск. Двое других подозреваемых спрыгнули с крыши и смогли сбежать, 33-летний Роберт Лангле решил по-другому уйти от погони.

Он спустился в дымоход, но застрял. Полицейские помогли мужчине выбраться оттуда и доставили в больницу. Позже Лангле арестовали и обвинили в нескольких преступлениях.