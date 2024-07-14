Мужчина едва не зарезал жену: женщина оказалась беременной

Женщина, получившая ножевые ранения от мужа в селе Мангистау, беременна. Об этом заявили медики. На данный момент врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильно тяжелое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

Потерпевшая 2000 года рождения поступила в Мангистаускую областную многопрофильную больницу в 22:40. Её осмотрели дежурные хирурги, травматологи и реаниматолог. Медики взяли все лабораторные анализы, а затем экстренно передали пациентку в операционный блок.

Предварительно ей диагностировали проникающие колото-резаные раны брюшной стенки и грудной клетки слева.

Пострадавшей провели несколько операций: лапаротомия, ушивание диафрагмы слева, ревизия, санация и дренирование брюшной полости, дренирование плевральной полости по Бюлау слева, ПХО (первичная хирургическая обработка - прим. авт.) ран верхних и нижних конечностей.

"Послеоперационный диагноз: проникающая колото-резаная рана брюшной стенки с повреждением диафрагмы, печени. Гемопневмоторакс слева (200 мг), гемоперитонеум (100-150 мг). Множественные колото-резаные раны верхних и нижних конечностей. Беременность 10 недель. На данный момент состояние стабильно тяжелое. Сознание ясное, адекватна. Гемодинамика стабильна. Продолжает лечение в условиях реанимации", — сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Напомним, в ночь на 14 июля в социальных сетях появилось видео с лежащей на земле окровавленной девушкой. Поблизости находился ее муж с ножом.



Гемопневмоторакс – патологическое состояние, развивающееся при попадании крови и воздуха в плевральную полость вследствие повреждения сосудов, легочной ткани или бронхов.

Гемоперитонеум – внутрибрюшное кровотечение, приводящее к излитию свободной крови в брюшную полость.