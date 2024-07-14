Мужчина едва не зарезал свою жену на глазах у людей в Мангистау
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
141Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
В ночь на 14 июля в социальных сетях появилось видео с окровавленной женщиной. Автор сообщил, что мужчина нанес ножевые ранения своей супруге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Шокирующий инцидент произошел в селе Мангистау у супермаркета "Рахат". Происшествие прокомментировали в департаменте полиции региона.
"Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — ответили в ведомстве.
Пострадавшая сейчас находится в больнице.
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