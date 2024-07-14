Мужчина едва не зарезал свою жену на глазах у людей в Мангистау

В ночь на 14 июля в социальных сетях появилось видео с окровавленной женщиной. Автор сообщил, что мужчина нанес ножевые ранения своей супруге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Шокирующий инцидент произошел в селе Мангистау у супермаркета "Рахат". Происшествие прокомментировали в департаменте полиции региона.

"Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — ответили в ведомстве.

Пострадавшая сейчас находится в больнице.