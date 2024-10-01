Мужчина едва не утонул в ванной в Акмолинской области

Стражи порядка спасли 70-летнего мужчину в Акколе, едва не утонувшего в ванне, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы: её брат не выходил на связь с 30 сентября. Сестра была обеспокоена состоянием здоровья акмолинца, который жил один.

Сотрудники полиции Абылай Даукенов, Арай Бек и Демежан Серсенбаев незамедлительно направились по указанному адресу, к месту происшествия выехали и сотрудники отдела по ЧС.

Прибыв к дому, полицейские обнаружили запертую изнутри дверь и приняли решение проникнуть в квартиру через окно.

Когда группа вошла внутрь, увидела мужчину в ванной, где лилась ледяная вода. Выяснилось, что хозяин квартиры упал, сорвал кран и не смог самостоятельно выбраться. Благодаря своевременному вмешательству полиции и спасателей удалось предотвратить трагедию.

Пострадавший госпитализирован.