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Мужчина едва не утонул в Темиртау

Сегодня, 16:04
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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Фото: pxhere.com

Тонувшего мужчину спасли в Темиртау. Видео операции показали в ДЧС Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"При осмотре с берега акватории городского пляжа Самаркандского водохранилища сотрудниками спасательного подразделения Темиртау обнаружен тонущий мужчина. Спасатели оперативно приплыли на лодке, вытащили мужчину из воды и доставили его на берег. Оказали первую помощь (растёрли спиртом, напоили горячим чаем, укрыли одеялом)", - сообщили в ДЧС. 

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области призвали граждан соблюдать правила поведения на воде.

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