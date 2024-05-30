Мужчина едва не утонул в Темиртау
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
222Фото: pxhere.com
Тонувшего мужчину спасли в Темиртау. Видео операции показали в ДЧС Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"При осмотре с берега акватории городского пляжа Самаркандского водохранилища сотрудниками спасательного подразделения Темиртау обнаружен тонущий мужчина. Спасатели оперативно приплыли на лодке, вытащили мужчину из воды и доставили его на берег. Оказали первую помощь (растёрли спиртом, напоили горячим чаем, укрыли одеялом)", - сообщили в ДЧС.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области призвали граждан соблюдать правила поведения на воде.