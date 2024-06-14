Мужчина едва не утонул в реке Иртыш
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
84Фото: скриншот
В Восточном Казахстане сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС спасли мужчину от утопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В Усть-Каменогорске в службу 112 поступило сообщение о том, что в районе Понтонного моста человек находится в реке Иртыш.
“Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно на лодке прибыли к месту и достали мужчину 1979 г.р. из воды, буквально затянув его в плавсредство. Мужчину передали сотрудникам полиции”, - говорится в сообщении.
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