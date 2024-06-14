Мужчина едва не утонул в реке Иртыш

В Восточном Казахстане сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС спасли мужчину от утопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Усть-Каменогорске в службу 112 поступило сообщение о том, что в районе Понтонного моста человек находится в реке Иртыш.