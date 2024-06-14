  • 14 Июня, 16:23
  • BAIGENEWS

Мужчина едва не утонул в реке Иртыш

Сегодня, 15:50
АВТОР
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скриншот Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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Фото: скриншот

В Восточном Казахстане сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС спасли мужчину от утопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В  Усть-Каменогорске в службу 112 поступило сообщение о том, что в районе  Понтонного моста человек находится в реке Иртыш.

“Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно  на лодке прибыли к месту  и достали мужчину 1979 г.р. из воды, буквально затянув его в плавсредство. Мужчину передали сотрудникам полиции”, - говорится в сообщении.

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