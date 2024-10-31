Мужчина едва не умер из-за вишневой косточки в Алматы

Вишневая косточка чуть не убила человека: реаниматологи ГКБ №7 в Алматы вытащили из комы и вернули к жизни отравившегося синильной кислотой пациента, передаёт BaigeNews.kz.

В приемное отделение Городской клинической больницы №7 Алматы бригадой скорой помощи был доставлен молодой мужчина в коме. Пациента встретила реанимационная бригада. Было выяснено, что пациенту 33 года, он был найден дома родственниками, лежащим на полу без сознания, и никто не понимал, что с ним произошло.

"Состояние - кома 1-2, абсолютно не реагировал ни на какие внешние раздражители, зрачки были узкие. Были взяты различные анализы, в том числе и на наличие наркотических веществ в организме и отправлены на обследование. Пациент был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких", ― сообщили в Управлении общественного здравоохранения Алматы.

Его экстренно госпитализировали в отделение реанимации (ОАРИТ).

"В течение суток проводилась реанимационная, интенсивная терапия: "дезинтоксикационная терапия", коррекция, противоотечная терапия. Пришли анализы с токсикологии: отрицательно – химические и наркотические вещества в организме не обнаружены. Утром пациент пришел в себя, был адекватен. На вопрос "принимает ли он какие-либо химические или наркотические препараты пациент ответил отрицательно. Выяснилось, что перед случившимся он сидел за компьютером, выпил стакан домашнего вишневого вина с вишневыми косточками. А вишневая косточка, как известно, выделяет синильную кислоту", ― рассказала врач реаниматолог ГКБ №7 Клара Жармагамбетова.

По некоторым данным, содержащийся в вишневых косточках гликозид амигдалин, попадая в желудок, под действием желудочного сока образует сильный яд ― синильную кислоту, которая может вызвать отравление и даже убить человека. В настойке же или домашнем вине синильная кислота может содержаться в значительном количестве, поэтому советуется вишневые косточки не глотать.