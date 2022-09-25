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  • Мужчина два месяца безнаказанно воровал алкоголь в супермаркете Актау
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 09:49
1239
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчина два месяца безнаказанно воровал алкоголь в супермаркете Актау

Любителя дорогих спиртных напитков задержали полицейские Актау. Мужчине удавалось два месяца безнаказанно обворовывать супермаркет, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Заявление в полицию подал житель Актау.  По его словам, неизвестный в августе и сентябре воровал из супермаркета дорогие спиртные напитки.

Общая сумма ущерба потерпевшему превышает 200 тысяч тенге.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "кража"

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#кража
Журналист
Сегодня, 09:49
1239
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