Мужчина два месяца безнаказанно воровал алкоголь в супермаркете Актау

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Любителя дорогих спиртных напитков задержали полицейские Актау. Мужчине удавалось два месяца безнаказанно обворовывать супермаркет, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

Заявление в полицию подал житель Актау. По его словам, неизвестный в августе и сентябре воровал из супермаркета дорогие спиртные напитки.

Общая сумма ущерба потерпевшему превышает 200 тысяч тенге.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "кража"