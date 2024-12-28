Жительница Астаны в социальных сетях пожаловалась на мужчину, который, по её словам, приставал к ней на улице, передаёт BaigeNews.kz.

Автор видео предположила, что злоумышленник принял её за школьницу, и убежал, когда понял, что ошибся. Судя по кадрам, появившимся в соцсетях, девушка бросилась догонять обидчика, снимая при этом его на видео.

"Шла с остановки Богенбая пересечении улицы Желтоксан, иду по Желтоксан в сторону Сейфуллина, сзади подошёл мужчина лет 35 и схватил меня за промежность. Когда увидел, что я взрослая девушка, начал убегать. Благо я взрослая а не ребёнок. Мне кажется, он думал, что я подросток, так как я маленькая и худенькая. По времени это было в 15:35. Я смогла за себя постоять. Боюсь, что такое может случиться с детьми", — предположила астанчанка.

Инцидент прокомментировали в столичном департаменте полиции.

"Сотрудниками полиции был установлен и задержан правонарушитель. В отношении него составлен административный протокол по статье мелкого хулиганства. Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям 39-летний мужчина арестован на 15 суток. В настоящее время он водворен в специальный приёмник для административно-арестованных лиц", — сообщили в департаменте.

Между тем, девушка сняла ещё одно видео, в котором поблагодарила полицейских за оперативную работу.