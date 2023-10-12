Мужчина до смерти избил жену в Карагандинской области
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
129Фото: astanatv.kz
Страшное преступление потрясло город Абай в Карагандинской области. Муж до смерти избил жену на глазах у дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Трагедия произошла в квартире супругов. По словам полицейских, началось все со ссоры.
35-летний мужчина несколько раз так ударил женщину, что она скончалась. Известно, что дебошир сам вызвал правоохранителей и скорую помощь.
Начато досудебное расследование.
У пары осталось двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, которая в страшный момент была в квартире, в своей комнате.
"Факт зарегистрирован, ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса. Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания", - сообщила главный специалист отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП Карагандинской области Жансая Джунусова.
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