Мужчина до смерти избил жену в Карагандинской области

Страшное преступление потрясло город Абай в Карагандинской области. Муж до смерти избил жену на глазах у дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Трагедия произошла в квартире супругов. По словам полицейских, началось все со ссоры.

35-летний мужчина несколько раз так ударил женщину, что она скончалась. Известно, что дебошир сам вызвал правоохранителей и скорую помощь.

Начато досудебное расследование.

У пары осталось двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, которая в страшный момент была в квартире, в своей комнате.

"Факт зарегистрирован, ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса. Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания", - сообщила главный специалист отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП Карагандинской области Жансая Джунусова.