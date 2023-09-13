Мужчина до смерти избил сожителя бывшей возлюбленной в Шымкенте
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Мужчина из-за ревности до смерти избил жителя Шымкента. В настоящее время проводится досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"12 сентября около 12:30 часов на пульт 102 поступило сообщение об избиении местного жителя в подъезде многоквартирного дома. По вызову на адрес выехали полицейские Туранского района и служба скорой помощи. Медработники констатировали смерть 35-летнего горожанина.
Следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевшего на почве ревности избил бывший возлюбленный его сожительницы", - говорится в сообщении полиции.
Задержанного водворили в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”.
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