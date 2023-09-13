Мужчина до смерти избил сожителя бывшей возлюбленной в Шымкенте

Мужчина из-за ревности до смерти избил жителя Шымкента. В настоящее время проводится досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"12 сентября около 12:30 часов на пульт 102 поступило сообщение об избиении местного жителя в подъезде многоквартирного дома. По вызову на адрес выехали полицейские Туранского района и служба скорой помощи. Медработники констатировали смерть 35-летнего горожанина.

Следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевшего на почве ревности избил бывший возлюбленный его сожительницы", - говорится в сообщении полиции.