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Мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку

Сегодня, 14:17
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forpostsevastopol.ru Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17
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Фото: forpostsevastopol.ru

В России в Московской области 37-летний мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

"37-летний мужчина на фоне длительных личных неприязненных отношений нанес множественные удары скалкой 18-летней каратистке. Пострадавшая скончалась на месте", — отмечено в сообщении.

После совершенного преступления мужчина сообщил родственникам девушки и полиции о содеянном.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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