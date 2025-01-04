Мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
Сегодня, 14:17
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Сегодня, 14:17Сегодня, 14:17
71Фото: forpostsevastopol.ru
В России в Московской области 37-летний мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".
"37-летний мужчина на фоне длительных личных неприязненных отношений нанес множественные удары скалкой 18-летней каратистке. Пострадавшая скончалась на месте", — отмечено в сообщении.
После совершенного преступления мужчина сообщил родственникам девушки и полиции о содеянном.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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