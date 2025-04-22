В Костанае мужчина cовершил самоподжог, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах видно, что мужчина достаёт из багажника авто канистру, садится на место водителя, обливает себя содержимым канистры и поджигает. Весь в огне он выбегает из машины и начинает кататься по земле. Ему на помощь выбегают люди.

Как сообщают "Костанайские новости", инцидент произошёл ночью 21 апреля в одном из дворов Костаная. В департаменте полиции региона отметили, что ведётся досудебное расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным alau.kz, пострадавший находится в отделении интенсивной терапии. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области, состояние мужчины оценивается как тяжёлое.

Ранее мужчина совершил самоподжог в акимате Мангистауской области. Он хотел попасть на приём к акиму региона, но когда его попросили прийти в утверждённый по графику день, облил себя горючей смесью и поджёг себя.