Мужчина более 40 раз ударил молотком по голове своей матери
Сегодня, 05:39
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Сегодня, 05:39Сегодня, 05:39
162Фото: pixabay.com
Мужчина в Омске более 40 раз ударил молотком по голове своей матери решив, что в нее вселился бес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Следствием было установлено, 45-летний мужчина выпивал у себя на квартире, где также находилась его 66-летняя мама. В какой-то момент мужчина перебрал с алкоголем, взял в руки молоток и набросился на женщину.
"Мужчине показалось, что в неё вселились бесы. Преступник нанёс старушке более 40 ударов молотком по голове. Ей чудом удалось добраться до соседей и попросить о помощи, а те уже вызвали скорую", - сообщает Telegram-канал.
Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, она в реанимации в тяжёлом состоянии. На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".