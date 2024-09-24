Мужчина более 40 раз ударил молотком по голове своей матери

Мужчина в Омске более 40 раз ударил молотком по голове своей матери решив, что в нее вселился бес, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Следствием было установлено, 45-летний мужчина выпивал у себя на квартире, где также находилась его 66-летняя мама. В какой-то момент мужчина перебрал с алкоголем, взял в руки молоток и набросился на женщину.

"Мужчине показалось, что в неё вселились бесы. Преступник нанёс старушке более 40 ударов молотком по голове. Ей чудом удалось добраться до соседей и попросить о помощи, а те уже вызвали скорую", - сообщает Telegram-канал.

Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, она в реанимации в тяжёлом состоянии. На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".