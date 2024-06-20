Мужчина более 30 лет прожил без документов в ВКО

Полицейские помогли ему собрать необходимые документы для оформления удостоверения личности гражданина нашей страны, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, 56-летний житель Тарбагайского района уже более трех десятков лет проживает и трудится без каких-либо документов, подтверждающих его личность.

У него было свидетельство о рождении, однако после ранней потери обоих родителей некому было своевременно взяться за оформление его документов, а вступив самостоятельно во взрослую жизнь, на это, по словам мужчины, ему не хватало времени.

Полицейские помогли получить дубликат свидетельства о рождении. Кроме того, было установлено, что мужчина не получал гражданства какой-либо страны после распада СССР.

После сбора всех необходимых документов сотрудники миграционной службы вручили сельчанину его первое удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Теперь житель Тарбагайского района может без каких-либо проблем получать социальные и медицинские услуги и оформиться в пенсионном фонде.

С начала текущего года восточноказахстанские полицейские оказали помощь уже 28 землякам, оказавшимся в подобной ситуации.