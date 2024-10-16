Мужчина 67 дней дрейфовал в Охотском море

Россиянин Михаил Пичугин с братом и племянником отправились в путешествие на катамаране через Сахалинский залив до города Оха на острове Сахалин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал CentralMediaNews.

Путешествие они начали еще в августе и практически сразу перестали выходить на связь. Их вынесло в открытое море. Поиски катамарана начались 14 августа, но найти его удалось только 14 октября.

К этому моменту выжить удалось только Михаилу.