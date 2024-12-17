  • 17 Декабря, 22:40
  • BAIGENEWS

Мужчина 20 раз ударил ножом жену на вокзале в Бишкеке

Женщина скончалась до приезда врачей.

Сегодня, 20:51
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:51
Сегодня, 20:51
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Фото: baigenews.kz

Житель Кыргызстана зарезал жену на вокзале в Бишкеке. Остановить его очевидцы не смогли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

17 декабря примерно в 11:44 в ГУВД Бишкека поступила информация о том, что на проспекте Жибек Жолу неизвестный мужчина наносит женщине удары ножом.

Милиционеры задержали 33-летнего Э. О. Выяснилось, что на территории Восточного автовокзала мужчина начал ссориться с женой, а затем стал бить её.

От ранений женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 122 УК КР - "Убийство".

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