- Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег 03:05 103
- "Он меня любит бить": астанчанкам предложили необычные свадебные платья 02:18 368
- Врачи спасли жизнь алматинцу, упавшему с восьмого этажа 01:46 287
- Пьяный мужчина избил школьника в Талдыкоргане 00:37 313
- Головкин поздравил казахстанских боксёров с победой на XXII чемпионате мира 15.05.2023 369
- Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира WTA 1000 15.05.2023 508
- В полиции опровергли смерть женщины после допроса в ВКО 15.05.2023 398
- Регионы догоняют мегаполисы по доле безналичных транзакций в Казахстане 15.05.2023 363
- Встреча чемпионов мира по боксу в Астане: как это было 15.05.2023 659
- Актуальную численность населения Казахстана назвали в Бюро нацстатистики 15.05.2023 460
- Влияние медиа на семейные ценности обсудили в Астане 15.05.2023 423
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 465
- Нападение собаки на девочку в Костанайской области: полиция начала расследование 15.05.2023 546
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 444
- Курс доллара значительно вырос на торгах в Казахстане 15.05.2023 589
- Казахстанцы стали призёрами на Балканской олимпиаде 15.05.2023 560
- Под видом саночистки пилили здоровые деревья - тюремный срок грозит подрядчикам в Актобе 15.05.2023 631
- Почти две тысячи электромобилей ездят в Казахстане 15.05.2023 576
- Женщина скончалась после допроса в полиции в Усть-Каменогорске 15.05.2023 1023
- Не жечь траву и беречь зайчат призвали в МЧС казахстанцев 15.05.2023 489
- Скончалась параспортсменка Малика Муктарова 15.05.2023 570
- Рекорд Азии и медали привезли казахстанские пара пловцы из Германии 15.05.2023 514
- Токаев отменил празднование своего юбилея 15.05.2023 818
- Токаев: Защита материнства и детства - один из главных приоритетов политики Казахстана 15.05.2023 590
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 557
- Щенка с третьего этажа выбросил павлодарец 15.05.2023 442
- Спецслужбам в Казахстане хотят разрешить использовать беспилотники 15.05.2023 512
- Казахстанских блогеров хотят обязать помечать рекламные посты и платить налоги 15.05.2023 764
- Дополнительную защиту обеспечат сообщающим о коррупции сотрудникам в Казахстане 15.05.2023 462
- До 30% может подорожать мясо в Казахстане 15.05.2023 743
- Ерлан Файзуллин возглавил ДП Костанайской области 15.05.2023 641
- Махинации с субсидиями на 800 млн тенге выявили в Жамбылской области 15.05.2023 489
- Домашних тиранов будут выселять из дома - МВД 15.05.2023 695
- Строительство АЭС в Казахстане будет мониторить международное сообщество 15.05.2023 568
- На 50% за год выросли продажи новых авто в Казахстане 15.05.2023 594
- Два авто с оружием заблокировали полицейские в Алматы 15.05.2023 674
- "Массового страха перед Китаем нет" – казахстанский эксперт 15.05.2023 555
- Когда прозвенит последний звонок в казахстанских школах 15.05.2023 620
- Для поступления в колледжи Казахстана сдача экзаменов не потребуется - вице-министр просвещения 15.05.2023 610
- Более 40% выпускников вузов в Казахстане не работают по профессии 15.05.2023 526
- "В Казахстане нет инфраструктуры для электромобилей" — мажилисмен 15.05.2023 545
- "Если я разглашу нюансы уголовного дела, я сяду" — зампред КНБ о январских событиях 15.05.2023 936
- Какую погоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни 15.05.2023 439
- Неизвестные украли уникальные камни из Долины шаров в Мангистау 15.05.2023 701
- Стала известна причина гибели курсанта Академии КНБ 15.05.2023 1459
- "Места разобрали за 40 минут" — депутат раскритиковала распределение в спортивные кружки Алматы 15.05.2023 584
- Назначение пособия по инвалидности полностью автоматизировали в Казахстане 15.05.2023 634
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 768
- Казахстан вошёл в топ-10 "спортивно коррумпированных" стран мира 15.05.2023 484
- ЧМ по боксу пройдёт в 2024 году в Астане 15.05.2023 741
- 11 сотрудников КНБ привлекли к уголовной ответственности после январских событий 15.05.2023 676
- Асаубаева выиграла турнир сильнейших шахматисток мира 15.05.2023 956
- В Казахстане разработают инструкции по работе с агрессорами 15.05.2023 546
- Обмеление Бухтарминского водохранилища: есть ли угроза природе и туризму 15.05.2023 568
- Самые популярные среди туристов курорты Казахстана, назвали в Минкульте 15.05.2023 564
- Малообеспеченным казахстанцам компенсируют расходы на оплату комуслуг 15.05.2023 723
- Солисты популярной группы Ninety One станут послами доброй воли ЮНИСЕФ 15.05.2023 592
- Более 1,6 тысячи фактов незаконного взимания налогов на рекламу выявили в стране 15.05.2023 495
- Каждый четвёртый осуждённый за коррупцию в Казахстане работал в органах внутренних дел 15.05.2023 783
- В восемь раз сократилось производство азотных удобрений в Казахстане за год 15.05.2023 572
- Правительство утвердило перечень социально значимых продуктов 15.05.2023 617
- Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Риме 15.05.2023 686
- Разгромом закончился второй матч Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею 15.05.2023 641
- "Спрос будет жёсткий": Смаилов провёл совещание по ЖКХ, министры получили выговоры и предупреждения 15.05.2023 631
- В Турции может пройти второй тур президентских выборов 15.05.2023 704
- Десятки девушек в свадебных платьях прошлись по Караганде 15.05.2023 769
- Подросток закидал камнями поезд на станции Шамалган 15.05.2023 839
- В Караганде водитель автобуса сошёл с маршрута ради пассажирки 15.05.2023 850
- Забег для семейных пар провели в Актобе 15.05.2023 749
- Туристический сезон официально открыли в Кыргызстане 15.05.2023 763
- Бастовавшие нефтяники попросили взять их обратно на работу 15.05.2023 790
- Новый глава Twitter прокомментировала своё назначение 15.05.2023 743
- В Алматы из-за ветра обрушилась облицовка многоэтажки 15.05.2023 769
- Скончался один из пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ 14.05.2023 712
- Футболист "Кайрата" попал в реанимацию после матча с "Актобе" 14.05.2023 817
- Эрдоган лидирует по предварительным данным голосования в Турции 14.05.2023 924
- Чемпионы мира по боксу записали ответ на поздравление Токаева 14.05.2023 753
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 705
- Coca-Cola извинилась перед алматинцами за уничтожение мурала с ирбисом 14.05.2023 862
- Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области 14.05.2023 1230
Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
Блиновскому предъявили обвинения по тем же статьям, что и его супруге: уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. По данным СК, он был соучастником схем супруги. Она задолжала государству 918 млн рублей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.
Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Уклонение физлица от уплаты налогов", "Отмывание денежных средств в особо крупном размере".
"Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Эти люди привлекли подконтрольных им ИП и юрлиц, которые использовали специальные налоговые режимы, "для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное "дробление" бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц", — сообщили в СК.
Ранее, российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении блогера уголовное дело по статьям УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" и "Отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем".
-
Trend news
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 552
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 764
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 701
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 2023
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 893
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 953
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1179
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 1125
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1316
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1188
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1326
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 8920
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2255
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1707
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1468
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1559
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 2201
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1596
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1683
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2374
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1679
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1872
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1703
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2307
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1851
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1906
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1736
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21620
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1778
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2046
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12798
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1686
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2668
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2383
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2745
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2446
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9761
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2543
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2281
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3609
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3177
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2247
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2068
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2108
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2432
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2636
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2191
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3100
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3518
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2452
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2729
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2706
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 3054
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3472
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18920
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3770
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2698
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2893
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3138
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 3046
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2653
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5774
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2537
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2623
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14278
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 3054
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2589
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2741
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2805
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 4101
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4778
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3432
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2775
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3476
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 3143
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4692
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3771
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 3028
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8606
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 5067
-
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 459
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 440
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1013
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1145
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2144
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1908
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1805
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2039
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2091
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1949
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1808
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3039
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1879
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2008
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2436
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2219
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2421
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2059
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2578
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2185
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2496
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2180
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2249
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3770
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2572
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2752
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3049
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3360
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3410
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3844
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4313
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3706
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4014
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4020
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4313
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4168
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4090
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4259
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4542
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4479
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6047
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5114
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5476
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5510
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6258
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5304
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5190
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5385
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8704
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5761
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5808
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5230
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5563
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4948
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5193
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5496
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6314
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5299
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5258
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5482
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5069
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6129
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4940
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5522
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6144
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5673
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5214
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5644
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5601
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5317
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5597
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5978
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6461
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6244
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5408
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6255
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5781
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6401
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5639
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5607