Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Фото: Instagram/elena_blinovskaya

Блиновскому предъявили обвинения по тем же статьям, что и его супруге: уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. По данным СК, он был соучастником схем супруги. Она задолжала государству 918 млн рублей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Уклонение физлица от уплаты налогов", "Отмывание денежных средств в особо крупном размере".

"Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Эти люди привлекли подконтрольных им ИП и юрлиц, которые использовали специальные налоговые режимы, "для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное "дробление" бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц", — сообщили в СК.

Ранее, российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении блогера уголовное дело по статьям УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" и "Отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем".