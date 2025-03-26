В поселке Тасбогет (Кызылординская область) мужчина жестоко избил жену прямо в больнице после того, как приревновал ее к врачу, передает BaigeNews.kz.

Женщина, А., пришла в медучреждение, чтобы уточнить у врача информацию о медицинском портале мужа. Однако врач позвонил супругу пациентки и вызвал его в больницу. Разъяренный мужчина прибыл и напал на жену прямо в здании.

Пострадавшая получила трещины на двух ребрах. Она работает санитаркой в той же больнице, у нее двое детей. На видео, снятом журналистом Жазирой Бегалы, слышно, как нападавший заявляет:

"Это моя жена, если хочу – сломаю. Это мое семейное дело".

Полиция Кызылорды расследует факт умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Потерпевшая с детьми помещена в кризисный центр, где ей оказывается психологическая и правовая помощь.

В отношении подозреваемого (инвалида 3 группы) вынесено защитное предписание. Отдел по борьбе с семейно-бытовым насилием ведет профилактическую работу, а уголовное дело находится на контроле руководства областного Департамента полиции.