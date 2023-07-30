Муж певицы Натали найден мёртвым на козырьке дома в Москве

Фото: архив певицы Натали/gazeta.ru

Продюсер и супруг певицы Натали Александр Рудин погиб в Москве. Тело 53-летнего мужчины обнаружили на козырьке одного из домов на Беломорской улице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ren-TV.

"Был обнаружен без признаков жизни, предсмертную записку не оставил", – рассказал собеседник телеканала.

Видимых признаков криминальной смерти эксперты не обнаружили.

Сама певица сообщила, что к трагедии привели осложнения, которые начались у ее мужа после перенесенного коронавируса.

"Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели", – цитирует Натали ТАСС.

По информации СМИ, уже два года Рубин страдал от депрессии, появившейся на фоне коронавирусных осложнений. Кроме того, совсем недавно умер его отец. Предварительно, именно это стало поводом для самоубийства.

К слову, Натали и Александр Рудин прожили в браке более 30 лет, у супругов трое сыновей. Пара считалась одной из крепких в российском шоу-бизнесе. Поженилась она, когда артистке было всего 17 лет.