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Муж отрезал жене нос и уши из ревности в Кыргызстане

22 Сентября, 21:48
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов 22 Сентября, 21:48
22 Сентября, 21:48
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Жуткое преступление в Кыргызстане. В селе Селекционном близ Бишкека муж отрезал жене уши и нос. Мужчина уже был судим за изнасилование, но его отпустили на свободу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media

Трагедия случилась прошедшей ночью. Подозреваемому 39 лет, пострадавшей 36. В полиции сообщили, что мужчина приревновал свою жену.

Женщина в тяжёлом состоянии находится в больнице. Подозреваемый задержан.

Ранее супруга обращалась в органы внутренних дел по факту семейного насилия. Мужчина судим, находится на пробации.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР. Подозреваемый отправлен в СИЗО на два месяца. 

"Асель позвонила мне видеовызовом, скорее всего милиционер держал ей телефон. Я увидела, что у неё нет носа и ушей, сразу выехала из Токмока. Я увидела квартиру.... Мне кажется, дочь два литра крови потеряла. Дочь в тот момент я не видела, так как боялась, что у меня остановится сердце", - мать пострадавшей. 

По её словам, если бы соседи не вызвали милицию и если бы те не приехали своевременно, то дочь бы, наверное, расчленили.

"Он отрезал ей уши и нос. Порезал около горла, но не задел артерию, слава Богу. У меня нет мужа, маленькая дочь и два внука, дочь в тяжёлом состоянии. Очень прошу президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева помочь мне. Не оставляйте меня одну в моей беде! Помогите, прошу вас! Кыргызстанцы, бизнесмены, помогите пожалуйста, дочери предстоит ещё несколько операций", - рассказала она.

Женщина сообщила, что её дочь последние четыре года работала в Италии и не жила с мужчиной, который подозревается в нанесении ей увечий.

"Он её насиловал, она писала заявление в милицию, судья Сокулукского райсуда Кадыркулова первый раз отпустила его под домашний арест, во второй раз судья Токтомаматов отпустил его под подписку о невыезде. Он как только вышел, так сразу же заявился и продолжал избивать дочь, мы были бессильны", - заключила Тинатин Катаганова.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков взял случай под личный контроль.

Действиям судьи, назначившего пробационный надзор мужчине, будет дана соответствующая оценка. Об этом сообщили в Верховном суде.

 

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