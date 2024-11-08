Муж основательницы Wildberries получил гражданство Кыргызстана

Супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук стал гражданином Кыргызстана. Об этом он сообщил в своих соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Друзья, чтобы не было разных домыслов и очередных фейков, проясняю ситуацию с моим вторым гражданством. Гражданство Кыргызстана я получил ещё весной - это шаг, который помогает мне вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране. Кыргызстан — одна из тех стран, где мы планировали строить крупный логистический центр, и теперь я уверен, что как только вернусь в компанию, то смогу сделать это максимально эффективно", - написал Бакальчук в Telegram-канале.

Он также сообщил, что планирует вернуться в Wildberries и продолжать работать на благо компании.

Кроме того, стало известно, что Савёловском суде Москвы прошло предварительное заседание по делу о разводе Бакальчук и Ким, разделе имущества и определении места жительства детей.