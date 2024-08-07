“Муж на час” украл золотые украшения из квартиры астанчанки

Жительница столицы обратилась в полицию с заявлением о пропаже двух золотых колец. Пропажу имущества женщина обнаружила после визита электрика из службы “муж на час”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина вызвала мастера для починки электрической плитки. Электрик, прибывший по вызову, завершив работу, унёс с собой золотые кольца хозяйки квартиры, оказавшиеся в открытом доступе.

Сотрудниками полиции установлен 23-летний подозреваемый. Он признался в краже и сообщил, что сдал украшения в ломбард. Парень ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

По факту возбуждено уголовное дело. Украшения изъяты и возвращены владелице.