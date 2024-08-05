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Музей ископаемых богатств под открытым небом реконструируют в Атырауской области

Сегодня, 01:53
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Музей ископаемых богатств под открытым небом реконструируют в Атырауской области Сегодня, 01:53
Сегодня, 01:53
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В Индерском районе Атырауской области реконструируют музей ископаемых богатств под открытым небом "Димаш Тобе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.

Музей "Димаш Тобе" имеет предысторию. В 1978 году, в рамках рабочей поездки первого секретаря ЦК КП Казахстана Динмухаммеда КОНАЕВА в район, здесь был организован музей. Его целью было ознакомление с богатыми запасами ископаемых на индерской земле.

"Новый проект создан с целью реконструкции исторического места и включения его в региональную туристическую карту. В эскизе в левой части музея будут представлены старые фотографии, в правой - информация о музее. А внутри объекта разместят несколько каменных ящиков и две большие купольные композиции с ископаемыми находками купола Дендера, минеральными камнями и рудами", - представитель акимата Индерского района Али Жайшылык.

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