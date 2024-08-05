Музей ископаемых богатств под открытым небом реконструируют в Атырауской области

В Индерском районе Атырауской области реконструируют музей ископаемых богатств под открытым небом "Димаш Тобе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.

Музей "Димаш Тобе" имеет предысторию. В 1978 году, в рамках рабочей поездки первого секретаря ЦК КП Казахстана Динмухаммеда КОНАЕВА в район, здесь был организован музей. Его целью было ознакомление с богатыми запасами ископаемых на индерской земле.