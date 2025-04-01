К юбилею Великой Победы Алматы подготовит уникальный подарок – новый музей боевой техники под открытым небом, который станет важной частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев, передаёт BaigeNews.kz. Этот музей расположится на территории Дома армии и будет включать в себя около 30 образцов вооружения и боевых машин времен Великой Отечественной войны.

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков уже посетил место будущего музея в ходе своей инспекционной поездки в гарнизон.

Вместе с депутатами Парламента он осмотрел площадку, оценил композицию из боевых машин, качество покраски техники и дал соответствующие указания ответственным за проект.

"Этот музей станет не только важным историческим памятником, но и знаковым местом для всех, кто интересуется историей и подвигами наших предков", - отметил министр.

Музей откроется в рамках масштабной реконструкции Дома армии, который, помимо боевой экспозиции, получит обновленные концертный и мраморный залы, а также новый офицерский клуб и кинопавильон для съемок патриотических фильмов для детей. Важно, что в Доме армии ведется капитальный ремонт, чтобы сохранить его историческое значение как памятника архитектуры.

Особое внимание будет уделено созданию комфортной и познавательной зоны для горожан. Вдоль улицы Калдаякова, на которой будет расположен музей, появится сквер для отдыха, а также новый барельеф, который отразит современные подходы к воспитанию молодежи и патриотическому обучению.