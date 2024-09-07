Мусоровоз взорвался недалеко от Актау

На проезжей части в Мунайлинском районе Мангистауской области, недалеко от ресторана "Айгерым", загорелся и взорвался мусоровоз, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС области, информация о том, что загорелся автомобиль, спасателям поступила в 12:01 7 сентября. ЧП произошло в трёх километрах от ближайшей пожарной части.

"До прибытия пожарного расчета произошел взрыв 120-литрового газового баллона автотранспорта. В результате взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20-ти метрах продуктового магазина "Ак жол". Жертв и пострадавших нет. Дополнительная помощь не требуется", — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Уточняется, что пожар ликвидировали меньше, чем за 15 минут, задействовав в тушении две единицы техники и семь человек личного состава.