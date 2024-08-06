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Мусоровоз опрокинулся в Павлодаре

Сегодня, 06:45
АВТОР
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irbistv.kz Сегодня, 06:45
Сегодня, 06:45
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Фото: irbistv.kz

Мусоровоз опрокинулся на бок в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

Водитель мусоровоза, по предварительным данным, не справился с управлением. Авария произошла по улице Малайсары батыра. 

"Водитель автомашины марки "ЗиЛ" совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель обратился за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка", – сообщили в пресс-службе департамента полиции области. 

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