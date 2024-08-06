Мусоровоз опрокинулся в Павлодаре
Сегодня, 06:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:45Сегодня, 06:45
127Фото: irbistv.kz
Мусоровоз опрокинулся на бок в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.
Водитель мусоровоза, по предварительным данным, не справился с управлением. Авария произошла по улице Малайсары батыра.
"Водитель автомашины марки "ЗиЛ" совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель обратился за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка", – сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
Самое читаемое
- Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы
- Как встречали Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева в аэропорту Алматы
- Ребёнка с воткнутым в шею штырём от забора доставили в больницу в Алматы
- Нурбек Оралбай и Нора Джеруто в финале: итоги девятого дня Олимпиады-2024