Мусорный вопрос: новую идею чиновников не поняли павлодарцы

Несколько лет назад в Павлодаре были установлены отдельные корзины для сбора пластиковых бутылок, лампочек и батареек. Однако чиновники решили пойти дальше – закупают евроконтейнеры и намерены запустить мусоросортировочное предприятие. Горожане отмечают визуальное преображение площадок с мусорными баками, а вот практической выгоды в этом не видят. Впрочем, и экологи отчасти согласны с населением, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 2023 году в Павлодаре начали менять старые мусорные баки, демонтировать ограждения и подготавливать площадки под евроконтейнеры. В 2024 году завезли евроконтейнеры – металлические, с крышкой, на колёсиках.

Пенсионерка Мария Васильевна к сортировке мусора относится положительно. Но сетует, что ящики для сбора лампочек и батареек местами пропали, теперь вынуждена такие отходы скидывать в общий бак. Меж тем, возле её дома появились евроконтейнеры, однако в чём их смысл женщина не понимает. Говорит, ожидала, что идея с раздельным мусором будет расширяться, а по итогу стекло, пластик и пищевые отходы выбрасывают в один контейнер.

"Единственное, что для пластиковых бутылок остались стоять отдельные корзины, а вот новые контейнеры – для общего мусора. Толку от этого никакого, просто красоту навели и всё. Конечно, более эстетично выглядит, крышу сделали, дождь туда не попадает, но не более того", – говорит Мария Баранова.

В городском акимате сообщили, что в 2023 году закупили 800 евроконтейнеров. Уверяют, работа идёт полным ходом.

"Под евроконтейнеры нужны специальные площадки, чем мы как раз и занимаемся. В этом году мы уже установили более 130 евроконтейнеров. Начинаем с микрорайона Химгородки и потом далее. Обустройство площадки предполагает заливку бетона, навеса с трёх сторон и асфальтирование прилегающей территории", – отметили в пресс-службе акимата Павлодара.

Для вывоза мусора под новые евроконтейнеры закупили 18 единиц спецтехники. Разработали схему маршрута, учитывая ограниченное число машин. Чиновники намерены реализовать ещё один проект — строительство мусоросортировочного предприятия. Уже определили его расположение – за действующей городской свалкой. Но другие детали пока не озвучивают.

Экологи идею с сортировкой отходов и планы по строительству мусоросортировочного завода поддерживают. Только также, как и многие павлодарцы, пока не понимают схему работы.

"Если в нашем регионе появится мусоросортировочный завод, это окажет положительное воздействие на экономику, экологию области, повысит уровень образованности людей. Но если мы будем выкидывать мусор так, как это делается сейчас, то отходы будут малоэффективны для дальнейшего использования. Раздельный сбор мусора нужно внедрять непосредственно на местах и параллельно с такими крупными проектами", – высказался член общественного объединения "ЭКОМ" Максим Кравченко.

Он считает, что общество уже созрело к раздельному сбору отходов. Например, корзины под пластиковые бутылки в Павлодаре всегда заполнены. Горожане уже ответственно относятся к сбору пластика, значит, привыкнут и к другому. Только нужно создать необходимые условия.

"Если учитывать международный опыт, то контейнеры на местах сбора мусора должны быть разделены по категориям: пластик, стекло, бытовые отходы продуктового характера. Если это будет обычный ящик, просто с колёсиками, то непонятно, для чего привлекать ресурсы на реализацию такой идеи", – добавил Максим Кравченко.

К слову, в 2024 году чиновники объявили лот на закуп ещё 1000 евроконтейнеров на общую сумму более 82 миллионов тенге. В технической спецификации указано, что баки должны быть из пластика, а не из металла. А вот подобных конкурсов на сайте госзакупок за 2023 год найти не удалось. Меж тем, в 2022 году чиновники потратили почти 20 миллионов тенге на 300 обычных контейнеров, без крышек и колёс.

Фото: Артём Викторов