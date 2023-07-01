Мусорный полигон снова полыхает в Актобе

Фото: Евгения Лазарчука

Несмотря на дождь, на мусорном полигоне пылает огонь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

"Сегодня был небольшой дым, через пару часов вот так разгорелось. Здесь работают пожарные, тушат сейчас. Ветер дует в сторону поселка Курайли, рекомендую жителям поселка закрыть окна. Но судя по прогнозу ночью ветер будет меняться, и дым уже пойдет в сторону города. Поэтому актюбинцам тоже советую не оставлять на ночь открытыми окнам, - рассказал волонтёр "Актобе, дыши!" Евгений Лазарчук.

Напомним, мусорный полигон в Актобе горит с 2015 года. В этом году уже был крупный пожар, когда город окутал смог. Вопрос обещают решить в этом году, засыпав мусорный полигон.