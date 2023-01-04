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Мусорный контейнер упал на 38-летнюю женщину в Актобе Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32
129

Мусорный контейнер упал на 38-летнюю женщину в Актобе

38-летняя женщина погибла из-за упавшего на нее мусорного контейнера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации пресс-службы областного депаратмента полиции, первого января в полицию от оператора "103" поступило сообщение, о том, что во дворе дома по пр. Санкибай батыра на человека упал мусорный бак. 

"Следственно-оперативной группой установлено, что при погрузке контейнера сломался подъемный механизм КамАЗа и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора", - говорится в сообщении.

От полученных травм спустя несколько часов женщина скончалась в Многопрофильной областной больнице города.

Начато досудебное расследование по статье 156 части третьей УК РК "Нарушение правил охраны труда".

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#мусорный контейнер #Актобе
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:32
129
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