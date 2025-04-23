Туристы завалили мусором местную достопримечательность в Мангистауской области. Речь идёт о Долине замков Айракты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

С наступлением весны сюда хлынули туристы и последствия их отдыха увидел местный туроператор.

"Раньше никому и дела не было до этого места, а теперь как будто "мёдом намазано". Большие компании устраивают пикники, здесь же жгут костры, готовят еду", – сообщил туроператор.

Организатор туров снял на видео брошенные мешки с мусором, пластиковые и стеклянные бутылки, влажные салфетки, туалетную бумагу и многое другое.

После этого местные власти заявили, что приступили к регулярной очистке территории Долины замков. Здесь установили 10 мусорных контейнеров, а дворники будут приезжать сюда каждые выходные для ручной уборки. Также здесь планируют оборудовать туалеты.

Кроме того, 10 мусорных контейнеров появились в урощиче Акмыш, пять – в урочище Самал. В ближайшие дни их разместят у горы Шеркала.

На всех участках планируется установить таблички, указывающие на место сбора отходов, тем самым сократив количество стихийных свалок.

Ранее компания "КазАвтоЖол" опубликовала фотографии, как их сотрудники собирают груды мусора с республиканских трасс, призвав граждан соблюдать чистоту.