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Сегодня, 09:45
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152Фото: ru.freepik.com
Мусорный бак со двора дома украли в Астане
Двое жителей Астаны украли мусорный бак и сдали его на металлолом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Выяснилось, злоумышленники занимаются доставкой стройматериалов. После очередной доставки, во дворе дома по проспекту Кабанбай батыра они заметили пустой металлический мусорный бак. Вызвав на место манипулятор, мужчины отвезли его в ближайший пункт приема металла. Сдав ёмкость за 50 тысяч тенге, они рассчитались с водителем.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия установлены двое мужчин в возрасте 47 и 39 лет.
Проводится досудебное расследование. Мужчины дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты.
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