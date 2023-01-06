Мусорным контейнером убило женщину в Актобе: Известны подробности

Фото: "Диапазон"

У погибшей осталось трое детей, она была единственным кормильцем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Известно, что погибшая работала в компании с декабря 2022 года. У нее осталось трое несовершеннолетних детей. В семье она была единственным кормильцем, так как около 10 лет назад у нее скончался муж. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил охраны труда".

"По технике безопасности во время работы подъемного манипулятора рядом не должны находиться люди. Руководство нашей компании уже выплатило семье погибшей около 2 миллионов тенге и полностью оплатило все расходы на похороны. Мы будем продолжать оказывать материальную помощь семье", – рассказала заместитель директора компании ТОО "Нео Плюс" Эльмира Танирбергенова.

Напомним, трагедия произошла 1 января на пр. Санкибай батыра, 167. Во время саночистки на 38-летнюю работницу компании ТОО "Нео Плюс" упал подъемный манипулятор, поднимающий мусорные контейнеры. Водитель КамАЗа пытался оказать первую помощь, а очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую. Женщина была доставлена в отдел реанимации, но от полученных травм скончалась в больнице.