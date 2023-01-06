Лента новостей
- Мусорным контейнером убило женщину в Актобе: Известны подробности 04:43 46
- Студентов колледжей Семея перевели на дистанционку 6 января 03:08 214
- Впервые за годы независимости авиапассажиропоток Казахстана побил рекорд 02:31 251
- Футбольный матч закончился убийством в Атырауской области 01:49 408
- Открытый общественный диалог - профилактика по недопущению январских событий 01:01 331
- Школьник из ВКО изобрел робота, "борющегося" с COVID-19 00:05 377
- Беременную жительницу Абайской области вызволили из снежного плена 05.01.2023 401
- Назначен главный тренер сборной Казахстана по боксу 05.01.2023 526
- Игроман из Павлодара сел в тюрьму, чтобы избавиться от зависимости 05.01.2023 514
- Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в Москве 05.01.2023 666
- Новый министр просвещения обратился к казахстанцам 05.01.2023 732
- Проблемы с оплатой проезда в автобусах возникли в Астане 05.01.2023 586
- 25 участков республиканских трасс перекрыты из-за непогоды в Казахстане 05.01.2023 450
- Январские события: в МИД Кыргызстана опровергли заявление генпрокурора Казахстана 05.01.2023 1137
- Несколько трасс перекрыты из-за бурана в Алматинской области 05.01.2023 498
- Рабочий погиб на предприятии в Карагандинской области 05.01.2023 572
- Казахстан сумел сохранить свою государственность - политолог Каукенов об итогах Кантара 05.01.2023 901
- В Шымкенте нашли пропавшую девочку 05.01.2023 4458
- Секрет образцового села в Карагандинской области раскрыли его жители 05.01.2023 640
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 786
- Токаев принял в Акорде омбудсмена Артура Ластаева 05.01.2023 616
- Более пяти тысяч квартир выдадут по льготным программам в Алматы в 2023 году 05.01.2023 558
- Экс-министр Каирбек Ускенбаев рассказал об итогах работы за 2022 год 05.01.2023 601
- Скорая с новорождённым, подключённым к ИВЛ, слетела в кювет близ Караганды 05.01.2023 568
- Начался суд над экс-главой ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым 05.01.2023 6062
- Мы смогли избежать национальной катастрофы- Ерлан Карин о январских событиях 05.01.2023 529
- Двое военнослужащих погибли, более 400 ранены во время январских событий 05.01.2023 504
- Шесть человек потерялись из-за непогоды в Улытауской и Карагандинской областях 05.01.2023 508
- Найдены пропавшие 12 человек в горах Туркестанской области 05.01.2023 433
- Зарплата до 70 тысяч тенге повысилась у 1,8 миллиона казахстанцев 05.01.2023 500
- Туристы спаслись в хижинах, установленных в горах Алматы 05.01.2023 548
- Были ли на самом деле 20 тысяч террористов в январе 2022, объяснил генпрокурор 05.01.2023 3319
- Пассажиропоток казахстанских авиаперевозчиков за год увеличился на 15% 05.01.2023 522
- Голый мужчина разгуливал по улицам Жезказгана 05.01.2023 581
- Лавина сошла на трассу в ВКО 05.01.2023 372
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 21125
- Подачу отопления полностью возобновили в Жанатасе 05.01.2023 386
- Рейсы из Астаны в Жезказган стали ежедневными 05.01.2023 600
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 1589
- Генпрокуратура назвала Карима Масимова главным организатором неудавшегося госпереворота в Казахстане 05.01.2023 4557
- Некоторые правозащитники использовали родных погибших в своих целях — Абзал Куспан о "Қаңтаре" 05.01.2023 508
- Январские события: Переживший пытки утюгом вышел на свободу 05.01.2023 913
- Большинство заявлений о пытках были сделаны, чтобы избежать наказания за участия в погромах - глава Антикора 05.01.2023 704
- 12 человек пропали в горах Туркестанской области 05.01.2023 468
- "Это привело меня в шок" — владелец оружейного магазина о нападении мародёров в военных касках в Алматы 05.01.2023 942
- В Алматы почтили память погибших во время январских событий 05.01.2023 548
- Квоты на приём кандасов утвердили в Казахстане на 2023 год 05.01.2023 524
- Люди в военной форме управляли боевиками — генпрокурор о скрывшихся участниках январских беспорядков 05.01.2023 1346
- Названа сумма ущерба от январских беспорядков в Казахстане 05.01.2023 459
- В Жамбылской области продолжают спасать людей из снежного плена 05.01.2023 445
- Токаев почтил память жертв январских событий в мечети 05.01.2023 620
- В Абайской области вновь закрыли все трассы 05.01.2023 431
- Сложная обстановка сохраняется на дорогах в Акмолинской и Карагандинской областях 05.01.2023 476
- Кто является организатором госпереворота - депутаты потребовали ответа у генпрокурора 05.01.2023 2791
- Пока полицейские защищали департамент, мародёры грабили город - МВД об Алматы в январе 2022 05.01.2023 658
- Токаев назначил заместителя управделами президента 05.01.2023 675
- Глава МВД: 12 несовершеннолетних совершили тяжкие преступления во время январских событий 05.01.2023 502
- Причины применения оружия в отношении нападавших в январе 2022 назвали в МВД 05.01.2023 608
- Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай получил новую должность 05.01.2023 574
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 2660
- Огонь по нападавшим был открыт до выступления президента - Генпрокуратура о январских событиях 05.01.2023 555
- Масимов приказал оставить здания ДКНБ Алматы и Кызылординской области — генпрокурор 05.01.2023 18101
- Один за другим были захвачены акиматы крупных городов - Берик Асылов о январской трагедии 05.01.2023 422
- "Весь 2021 год скрытно шла подготовка к госперевороту в Казахстане" - генеральная прокуратура 05.01.2023 2237
- Бектанов отдавал незаконные приказы во время январских событий — генпрокурор 05.01.2023 3577
- Многие погибли при нападении на резиденцию президента - Генпрокурор о январских событиях 05.01.2023 1648
- Последствия январских событий. Каким оружием громили Алматы участники массовых беспорядков 05.01.2023 761
- Подросток погиб при спуске на лыжной трассе в Акмолинской области 05.01.2023 777
- Второй день подряд регистрируют смерть от коронавируса в Казахстане 05.01.2023 641
- 32 участка трасс в Казахстане остаются закрытыми из-за непогоды 05.01.2023 497
- McDonald’s уходит из Казахстана 05.01.2023 1193
- В Казахстане на год продлён мораторий на отстрел сайгаков 05.01.2023 492
- 19 литров спирта в новогоднюю ночь пытались перебросить в колонию ВКО 05.01.2023 857
- Назначен исполнительный секретарь партии Amanat 05.01.2023 755
- 2,5 тысячи хвойных деревьев изъяли у правонарушителей в Казахстане 05.01.2023 651
- Налоговую декларацию теперь можно подать через eGov 05.01.2023 695
- Россиянин получил посылку с картоном вместо купленного на AliExpress ноутбука 05.01.2023 8054
- Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана российских рублей 05.01.2023 753
- На ТЭЦ Риддера снова произошла авария 05.01.2023 511
- В Казахстане из-за закрытых трасс на блокпостах скопилось 1290 авто - МВД 04.01.2023 565
Мусорным контейнером убило женщину в Актобе: Известны подробности
У погибшей осталось трое детей, она была единственным кормильцем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Известно, что погибшая работала в компании с декабря 2022 года. У нее осталось трое несовершеннолетних детей. В семье она была единственным кормильцем, так как около 10 лет назад у нее скончался муж. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил охраны труда".
"По технике безопасности во время работы подъемного манипулятора рядом не должны находиться люди. Руководство нашей компании уже выплатило семье погибшей около 2 миллионов тенге и полностью оплатило все расходы на похороны. Мы будем продолжать оказывать материальную помощь семье", – рассказала заместитель директора компании ТОО "Нео Плюс" Эльмира Танирбергенова.
Напомним, трагедия произошла 1 января на пр. Санкибай батыра, 167. Во время саночистки на 38-летнюю работницу компании ТОО "Нео Плюс" упал подъемный манипулятор, поднимающий мусорные контейнеры. Водитель КамАЗа пытался оказать первую помощь, а очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую. Женщина была доставлена в отдел реанимации, но от полученных травм скончалась в больнице.
-
Trend news
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 785
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 21114
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 1588
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 2659
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 611
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 893
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 1595
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 1476
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 5001
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 6897
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 1325
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 1195
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 12122
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 3340
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1844
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 1359
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3967
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 7593
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 36015
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 41568
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 2081
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1908
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1805
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1695
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1477
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2770
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 2136
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 112301
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 44098
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 62252
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1987
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13507
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7521
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 2178
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2542
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46698
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25793
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2745
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2843
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20897
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2446
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 8358
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47846
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 17443
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3868
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5997
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3564
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4709
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5965
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8769
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 4342
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46869
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3678
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4541
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10588
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 70414
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 14023
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 7026
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16656
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20669
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6508
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 4056
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37919
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4472
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 5363
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49788
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9677
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13961
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5822
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 57159
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4950
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23489
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11947
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6489
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 5039
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7596
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6609
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 5380
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 5269
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 8129
-
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 517
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 1257
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 1079
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 1148
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 1080
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 1394
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1553
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 2110
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3855
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3869
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3869
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 2257
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 2157
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 2352
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 2193
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 2237
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2616
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 3283
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 3064
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3588
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3464
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 3343
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4404
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 4310
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4668
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 5132
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 5066
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 5304
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 5142
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 5294
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5955
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 6071
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 6248
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 6345
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 6000
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6508
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 6212
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 6282
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 6274
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6436
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6770
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6453
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6701
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6831
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6850
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 7024
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7502
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7775
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7603
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7992
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7648
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7707
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7693
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7561
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 8012
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 8315
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7952
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 26285
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 8389
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 8101
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 8138
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 13389
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8957
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17619
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15572
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15631
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16381
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 15052
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19639
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 16241
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17756
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18890
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18310
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15798
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16336
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35694
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17444
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20616
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16410
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17627