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Мусор в подвальном помещении горит в Алматы

Сегодня, 17:28
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: baigenews.kz

По информации МЧС, мусор горит в Медеуском районе, пр. Аль Фараби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Пожарные расчеты ДЧС направлены в Медеуский район, пр. Аль Фараби угол бульвар Мендикулова, на сообщение очевидцев о том, что что-то горит", - говорится в сообщении.

По прибытии установлено загорание мусора в подвальном помещении строящегося здания на площади 4 кв.м.

"В ходе разведки установлено, что людей нет. Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Пожар в 17-21 час. ликвидирован", - сообщили в МЧС.

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