Мусор в подвальном помещении горит в Алматы
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
89Фото: baigenews.kz
По информации МЧС, мусор горит в Медеуском районе, пр. Аль Фараби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Пожарные расчеты ДЧС направлены в Медеуский район, пр. Аль Фараби угол бульвар Мендикулова, на сообщение очевидцев о том, что что-то горит", - говорится в сообщении.
По прибытии установлено загорание мусора в подвальном помещении строящегося здания на площади 4 кв.м.
"В ходе разведки установлено, что людей нет. Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Пожар в 17-21 час. ликвидирован", - сообщили в МЧС.
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