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Мусор на продукты питания меняют в Туркестанской области
Продукты взамен на бытовые отходы. Эко-активисты Туркестанской области начали воплощать новый проект, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В пункт приёма, открытом в Сайрамском районе можно сдать любое вторсырье, пригодное для переработки: стекло, пластик, алюминиевые банки, полиэтиленовые пакеты, бумага и картонные упаковки. Всё это можно обменять на картофель, гречку, сахар и другие продукты. Таким необычным способом эко-активисты решили внести лепту в охрану окружающей среды. Экологический проект нашёл отклик среди населения. Твёрдые отходы сортируют и отправляют на предприятия вторичной переработки.
"Мы всё принимаем, на всё есть прайсы и согласно этому прайсу мы конвертириуем. Эти бонусы он может обменять на продукты", - рассказал руководитель проекта Владислав Голярко.
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