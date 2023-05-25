Мусор на продукты питания меняют в Туркестанской области

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Продукты взамен на бытовые отходы. Эко-активисты Туркестанской области начали воплощать новый проект, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В пункт приёма, открытом в Сайрамском районе можно сдать любое вторсырье, пригодное для переработки: стекло, пластик, алюминиевые банки, полиэтиленовые пакеты, бумага и картонные упаковки. Всё это можно обменять на картофель, гречку, сахар и другие продукты. Таким необычным способом эко-активисты решили внести лепту в охрану окружающей среды. Экологический проект нашёл отклик среди населения. Твёрдые отходы сортируют и отправляют на предприятия вторичной переработки.