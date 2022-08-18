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  • Мусин завоевал еще одно "золото" Игр исламской солидарности в Турции
olympic.kz 18 Августа, 23:05
659
Фото: olympic.kz

Мусин завоевал еще одно "золото" Игр исламской солидарности в Турции

Казахстанский пловец Адильбек Мусин стал обладателем второй золотой медали Игр исламской солидарности в Турции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz

Он выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем. Также он стал третьим в составе эстафетной команды 4 по 100 метров комплексным плаванием. Ранее Мусин стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем. 

Сейчас золотые медали Игр исламской солидарности есть у каратиста Кайсара Алпысбай, тяжелоатлетки Айзада Муптильда и ее коллеги Зульфии Чиншанло. А первую медаль Казахстану принес штангист Арли Чонтей. Он стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов. 

Соревнования стартовали 5 августа. На торжественной церемонии открытия, прошедшей в городе Конья. Флаг Республики Казахстан нёс чемпион Азии по фехтованию до 23 лет Ерлик Сертай. Всего в соревнованиях принимают участие свыше четырёх тысяч спортсменов из 56 государств. 

Ранее наша страна принимала участие в двух Играх исламской солидарности. На IV Играх в 2017 году сборная Казахстана завоевала 19 медалей различного достоинства, заняв 14 место в общекомандном зачёте. 

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#Исламские игры #спорт
18 Августа, 23:05
659
Журналист

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