Мусин завоевал еще одно "золото" Игр исламской солидарности в Турции

Фото: olympic.kz

Казахстанский пловец Адильбек Мусин стал обладателем второй золотой медали Игр исламской солидарности в Турции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем. Также он стал третьим в составе эстафетной команды 4 по 100 метров комплексным плаванием. Ранее Мусин стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем.

Сейчас золотые медали Игр исламской солидарности есть у каратиста Кайсара Алпысбай, тяжелоатлетки Айзада Муптильда и ее коллеги Зульфии Чиншанло. А первую медаль Казахстану принес штангист Арли Чонтей. Он стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов.

Соревнования стартовали 5 августа. На торжественной церемонии открытия, прошедшей в городе Конья. Флаг Республики Казахстан нёс чемпион Азии по фехтованию до 23 лет Ерлик Сертай. Всего в соревнованиях принимают участие свыше четырёх тысяч спортсменов из 56 государств.

Ранее наша страна принимала участие в двух Играх исламской солидарности. На IV Играх в 2017 году сборная Казахстана завоевала 19 медалей различного достоинства, заняв 14 место в общекомандном зачёте.