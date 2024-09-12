Муратхану Токмади отказали в условно-досрочном освобождении

Очередная попытка осуждённого Муратхана Токмади выйти на свободу раньше отмеренного судом срока наказания не увенчалась успехом. В Алматинском областном суде ему отказали в УДО из-за того, что он не доказал своё исправление, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Судебная коллегия постановила постановление суда города Конаев Алматинской области от 26 июля 2024 года об удовлетворении ходатайства осужденного Муратхана Токмади об условно-досрочном освобождении отменить. Принять новое постановление об отказе в удовлетворении ходатайства Муратхану Токмади об условно-досрочном освобождении. Частную жалобу адвокатов Мухамедьярова и Чернова удовлетворить. Постановление вступает в законную силу с момента оглашения. Обжалованию не подлежит", - озвучил решение судебной коллегии судья Абу Айбек.

Разъясняя судебный акт, Абу Айбек отметил, что ранее суд первой инстанции сослался на постановление 125 суда области Улытау от 22 августа 2023 года, где время нахождения под стражей осужденного было исчислено с 12 июня 2017 года. Однако, как установлено судебной коллегией по уголовным делам области Улытау, время нахождения под стражей зачтено не с 12 июня 2017 года, а с 9 января 2018 года по момент вступления приговора в законную силу - 3 апреля 2018 года.

"В связи с чем ссылка суда города Конаев на постановление Улытауского суда на данный момент является необоснованной. Вместе с тем прокурор в своём заключении пояснил и представил суду постановление начальника учреждения о том, что осужденному Токмади на данный момент наложено дисциплинарное взыскание за нарушение режима отбывания наказания и он признан злостным нарушителем порядка. Судебная коллегия, принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления против личности, повлекшее смерть человека, учитывая мнение потерпевших и доводы стороны защиты, а также неснятое дисциплинарное взыскание, считает, что осужденный не доказал свое исправление", - сказал судья.

Напомним, 19 декабря 2004 года был убит известный казахстанский банкир Ержан Татишев. По данному делу на 10,5 лет осуждён бизнесмен Муратхан Токмади. Его признали исполнителем преступления, а заказчиком считается скрывающийся во Франции банкир Мухтар Аблязов. На сегодня Токмади отсидел семь лет.

Ранее в суде выступил сын убитого банкира Алпамыс Татишев.