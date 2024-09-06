Муратхан Токмади рассказал об отношениях с семьёй покойного Ержана Татишева

Во время судебного заседания по обжалованию решения об условно-досрочном освобождении бывший бизнесмен Муратхан Токмади рассказал, какие у него сейчас отношения с семьёй покойного Ержана Татишева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Прокурор спросил у заключённого Токмади, раскаивается ли тот содеянном.

"Конечно, я раскаиваюсь. Потому что покойный Ержан Татишев был моим очень близким другом. Я раскаиваюсь в том, что я допустил его гибель. Раскаиваюсь перед своей собственной семьей в том, что более семи лет они живут без меня, претерпели столько гонений, репрессий в свой адрес. Я, честно говоря, раскаиваюсь. Это задевает мои глубокие чувства. Есть приговор суда, в котором я признан виновным. Он в силе, его никто не отменял. По вновь открывшимся обстоятельствам никто его не возобновлял, поэтому я там признан виновным, хочу, чтобы вы меня услышали", - сказал Токмади.

Затем он рассказал, что долгое время искал встречи с родителями покойного.

"Со дня происшествия в этом году исполняется 20 лет. Я на протяжении длительного времени пытался встретиться с семьёй Татишева - матерью, отцом. Но натыкался на очень сильное противостояние - на братьев Ержана, Еркина Татишева. Он не допускал меня к семье. Со мной встречался другой брат - Ерлан Татишев. Я встречался с ними дважды в год. На протяжении 12 лет я посещал могилу Ержана. И в день рождения его - 22 апреля, и в день смерти - 19 октября я посещал. Там случайно мы виделись. Но я никак не мог подойти, потому что там охрана", - рассказал суду Токмади.

Однако мать Ержана Татишева приняла супругу Токмади.

"Моя семья была принята матерью, за что ей огромное спасибо. Был такой разговор, они попросили прощения. Тате сказала, доверяю одному Богу. Я никак не мог попасть, о чем сожалею. Думаю, может быть после отсидки увижусь. Если получится", - сказал осуждённый.

Не получилось у Муратхана Токмади встретиться и с супругой убитого.