Мурат Журебеков назначен советником премьер-министра

Фото: primeminister.kz

Советником премьер-министра назначен Журебеков Мурат Утемисович, передаёт BaigeNews.kz.

Мурат Журебеков родился 27 июня 1978 года в Актобе. Женат, пятеро детей.

Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова (1999 год), Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2001 год), Университет Strathclyde (город Глазго, Шотландия, 2003 год), Гарвардскую школу бизнеса (город Бостон, США, 2013 год), Казахстанско-Британский технический университет (2019 год).

В разные годы занимал должности в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в Лондоне, АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "PSA".

С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики нашей страны, затем получил назначение первого вице-министра энергетики.

С января по июнь 2023 года занимал должность акима города Актобе.