Мурат Нуртлеу обсудил с главой МИД России сотрудничество в ЕАЭС
Сегодня, 04:33
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Сегодня, 04:33Сегодня, 04:33
161Фото: eec.eaeunion.org
Глава МИД РК Мурат Нуртлеу обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым двусторонние отношения и взаимодействие в рамках ЕАЭС, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
2 сентября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем Премьер-министра - Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе на многосторонних форумах", - добавили в российском ведомстве.