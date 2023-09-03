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Мурат Нуртлеу обсудил с главой МИД России сотрудничество в ЕАЭС

Сегодня, 04:33
АВТОР
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eec.eaeunion.org Сегодня, 04:33
Сегодня, 04:33
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Фото: eec.eaeunion.org
Глава МИД РК Мурат Нуртлеу обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым двусторонние отношения и взаимодействие в рамках ЕАЭС, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
 
2 сентября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем Премьер-министра - Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе на многосторонних форумах", - добавили в российском ведомстве.
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