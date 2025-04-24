В Туркестане суд удовлетворил представление полиции и отменил условно-досрочное освобождение местного блогера М.А., ранее осуждённого по статье 174 УК РК. Согласно постановлению суда от 24 апреля 2025 года, нарушителю предстоит вернуться в колонию на оставшийся срок — 2 года и 11 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда региона.

В 2024 году Мурат Абдилда был условно освобождён, но с постановкой на профилактический учёт в отдел полиции Сауранского района. Однако, как выяснилось, он пять раз не явился на регистрационные отметки, четырежды отсутствовал дома по ночам, а также получил административный штраф за загрязнение общественного места.

В суде блогер частично признал вину и просил о повторном шансе, однако суд принял решение в пользу полиции, посчитав доводы о нарушениях достаточными. В качестве доказательств были использованы объяснительные его родственников и акты наблюдений.

Суд постановил немедленно взять А. под стражу в зале заседаний. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, Мурат Абдилда получил 4,5 года лишения свободы за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

Ранее мы писали о том, что видеоролик с клеветой обошёлся блогеру в 100 тысяч тенге в Астане.