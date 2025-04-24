Мурат Абдилда проведет в тюрьме еще два года
Блогер из Туркестана, освобождённый условно, снова отправлен за решётку — за нарушения режима.
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В Туркестане суд удовлетворил представление полиции и отменил условно-досрочное освобождение местного блогера М.А., ранее осуждённого по статье 174 УК РК. Согласно постановлению суда от 24 апреля 2025 года, нарушителю предстоит вернуться в колонию на оставшийся срок — 2 года и 11 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда региона.
В 2024 году Мурат Абдилда был условно освобождён, но с постановкой на профилактический учёт в отдел полиции Сауранского района. Однако, как выяснилось, он пять раз не явился на регистрационные отметки, четырежды отсутствовал дома по ночам, а также получил административный штраф за загрязнение общественного места.
В суде блогер частично признал вину и просил о повторном шансе, однако суд принял решение в пользу полиции, посчитав доводы о нарушениях достаточными. В качестве доказательств были использованы объяснительные его родственников и акты наблюдений.
Суд постановил немедленно взять А. под стражу в зале заседаний. Постановление пока не вступило в законную силу.
Напомним, Мурат Абдилда получил 4,5 года лишения свободы за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.
Ранее мы писали о том, что видеоролик с клеветой обошёлся блогеру в 100 тысяч тенге в Астане.
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