Муралы Мухтара Ауезова и Димаша, безопасные пешеходы и линейный парк появятся в Актобе

Фото: Ассоциация урбанистов Казахстана Q88

Актобе ждет убранистический бум. Ассоциация урбанистов Казахстана Q88 совместно с акиматом Актюбинской области разработали эскизные проекты для реновации города.

Общественные обсуждения проектов прошли между молодежью, общественными объединениями, лидерами мнений, экспертами, депутатами Маслихата и старейшинами города, передает BaigeNews.kz.

Так, аллея по проспекту Алии Молдагуловой превратится в линейный парк длиной более 500 м. Урбанисты разделили его на несколько основных зон: прогулочная аллея и дорожки, детские игровые площадки, зона фонтанов и зона тихого отдыха.

"Использование асфальта, бетона и других материалов, которые не соответствуют современным стандартам комфортной инфраструктуры, будут снижены до минимума. Вместо них в проекте применяются материалы максимально приближенные к природе", - сказали в ассоциации.

Для детей в парк завезут детские площадки с различными препятствиями. А для спортивного населения города будут представлены воркаут-зоны. Также завезут малые архитектурные формы и создадут рельеф в виде искусственных холмов и новой флоры.

Что касается юношеской библиотека им. С. Жиенбаева, она станет точкой притяжения для детей и взрослых, где посетители смогут проводить свое свободное время в уникальных зонах для занятий музыкой, работы, учебы и съемок.

"Основным концептом данного центра является объединение в единое пространство коворкинга, библиотеки, музыкальной студии, а также создание возможности для проведения различных мероприятий. Рассмотрены зоны арт-терапии, зоны для общения и переговоров, места для съемок роликов для социальных сетей. Помимо существующей коллекции, в библиотеку запланировано привезти комплекты современных бестселлеров - команда урбанистов уже занимается подборкой совместно с Яндекс Академией. Каждая книга будет чипирована, что позволит вести учет", - добавили урбанисты.

Для безопасности пешеходов урбанисты предлагают внедрить шведскую концепцию нулевого травматизма Vision Zero. Пилотные проекты планируются возле 10 школ.

"Через правильный дорожный дизайн можно снизить уровень летальных исходов при авариях на дорогах. Правильный дорожный дизайн включает в себя такие аспекты как создание приподнятых пешеходных переходов, ярких разметок, островков безопасности и установку светофоров и пандусов. Данные меры должны направить внимание водителей транспорта на снижение скорости при активном движении на дорогах", - объяснили в ассоциации.

В городе также планируют благоустроить дворы и расписать здания портретами известных казахстанских личностей, таких как Мухтар Ауэзов, Димаш Кудайберген и Газиза Жубанова.

Урбанисты заверили, что все проекты будут реализованы за счет спонсорских средств.