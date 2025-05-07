В посёлке Касыма Кайсенова Восточно-Казахстанской облати появился новый художественный мурал, посвящённый легендарному казахстанскому партизану, писателю и Народному Герою Казахстана, имя которого носит населённый пункт. Открытие объекта приурочили ко Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz.

Художественный мурал под названием "Халық Қаһарманы Касым Қайсенов" аким Уланского района Арман Бекбосынов представил акиму ВКО Нурымбету Сактаганову.

Изображение героя разместили на фасаде жилого дома №9 по улице Нуржау.

"Яркий портрет Касыма Кайсенова стал не только символом уважения к его подвигу, но и важным элементом патриотического воспитания молодёжи", — отметили в акимате.

Мурал выполнен в реалистичной манере и гармонично вписался в архитектуру посёлка, носящего имя героя. В местной администрации отметили, что работа стала частью программы по увековечиванию памяти выдающихся личностей и формированию визуальной культурной среды в регионах.

Касым Кайсенов — одна из самых ярких фигур в истории Казахстана. В годы Великой Отечественной войны он сражался в составе партизанских отрядов, а после — стал известен как автор книг о военном времени, воспитывающих целые поколения казахстанцев.