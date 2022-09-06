Мурал с изображением Ахмета Байтурсынова появился в Каркаралинске

Фото: gov.kz

В Каркаралинске появился мурал с изображением учителя нации Ахмета Байтурсынова. Образ просветителя украсил стену дома 60а на улице Токтара Аубакирова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Мурал был создан по инициативе местного акимата к 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова.

Автор настенной картины – художник Сакен Даулетбаев. К слову, его кисти принадлежат ещё два мурала в Каркаралинске с изображением Токтара Аубакирова и Алихана Бокейханова.

"5 сентября день рождения учителя нации, тюрколога, деятеля движения и партии "Алаш", реформатора национальной письменности, основателя науки о казахском языке и литературе Ахмета Байтурсынова. Выдающийся учёный внёс весомый вклад в развитие казахского общества. Призывал народ к знаниям, был замечательным публицистом, пытливым учёным, самоотверженным политиком. Мы не могли остаться в стороне от этой знаменательной даты и решили увековечить его образ в нашем городе", - сказала пресс-секретарь акима Каркаралинского района Гульбаршин Жумаханова.