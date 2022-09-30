Мурал Нельсона Манделы нанесла на стену осужденная в колонии СКО

Фото: polisia.kz

Уголок, посвященный Нельсону Манделе, посвятили осужденные женщины Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года в учреждении №50 на постоянной основе проводятся лекции, семинары, тематические встречи и театральные постановки, посвященные Нельсону Манделе.

Одним из запоминающихся и важнейших мероприятий стало создание тематического уголка в отрядном звене №3. Осужденная Ульяна изобразила портрет активиста, точно передав черты лица, отражающие строптивость характера, справедливость и твердую веру в права человека.

Также для того, чтобы осужденные имели представление о том, какой ценой далось принятие действующей “Всеобщей декларации прав человека” создан буклет-альбом с фотографиями и тезисами Манделы.

"Прежде чем нарисовать портрет, я прочитала и изучила информацию о жизни и деятельность Манделы. Он великий человек, посвятивший свою жизнь человечеству и борьбе за их права", – делится осужденная.