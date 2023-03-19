Мультипликаторы из Петропавловска снимают мультфильм на основе археологических открытий поселения Ботай

Фото: АО "Казахфильм"

Петропавловский мультипликатор Евгений Зиновьев со своей командой снимает мультфильм, основанный на данных, полученных во время археологических раскопок на поселении Ботай. Пока отснята только первая пилотная серия, но в планах создание целой серии мультфильмов. Их герои во время своих приключений будут ненавязчиво рассказывать молодому поколению о тайнах, которые скрывает Ботай. Впрочем, картина так и называется "Ботайские тайны", передаёт BaigeNews.kz со сссылкой на Петропавловск.news.

Авторские права на мультик уже выкупил "Казахфильм". Над созданием мультфильма команда во главе с режиссером анимационного фильма Евгением Зиновьевым работала с 2019 года. Ребята воссоздали в мультфильме образ известного североказахстанского археолога Виктора Фёдоровича Зайберта, который и открыл поселение Ботай и доказал, что именно здесь впервые была одомашнена лошадь.

"Проект был доработан нашей студией в 2022 году. Фоном этого анимационного проекта служит ботайская культура. Хотелось бы отметить, что главными героями этого произведения являются два подростка разной национальности. Одна из важных повесток этого проекта — интернационализм, многонациональность нашего государства. "У проекта очень активная история длиной в 4 года. Мы начинали с местного регионального уровня. Но получилось, что наши труды и старания были замечены центром на уровне республики. Сейчас идут разговоры о том, чтобы проект был продлен на целый сезон. В рамках пилотных выпусков он оказался одним из лучших. Буквально на днях поступила информация, что мультфильм попал в топ-5 проектов финансирования на целый сезон", — рассказывает один из режиссёров проекта Евгений Зиновьев.

У мультфильма захватывающий сюжет. Два школьника 8 класса после сдачи экзаменов отправляются в летний лагерь, где ведутся раскопки. На самом деле этого лагеря близ поселения Ботай не существует, он – плод воображения мультипликатора. Однако детали максимально приблизили к реальным событиям. Ведомые юношеским максимализмом, подстёгиваемые интересом не столько к истории, сколько к весёлым приключениям, они пробираются в ботайскую пещеру, которую по хронологии мультфильма открыли только один день назад.

Дело происходит ночью. И ребята пытаются там всё осмотреть. Но в пещере происходит обрушение. Во время него один из мальчиков случайно прихватывает с собой старинный кувшин, из-за которого начинают происходить различные анамалии, которые переносят героев в разные временные отрезки. А дальше с ребятами происходят захватывающие приключения, связанные разными историческими событиями.

"По задумке в этом проекте мы планировали задействовать Виктора Федоровича Зайберта. Хотелось ранее, чтобы он сам себя озвучил. Но такой возможности уже, к сожалению, нет. Мы все по нему скорбим, но работа продолжается. И пилотный проект своего рода дань, которую мы отдаём учёному. Мы увековечили память о Викторе Федоровиче и дальше хотим это делать в рамках целого сезонного выпуска", — рассказал разработчик

Раскопки поселения Ботай. Хронометраж проекта пилотной серии 10 минут. Сценарий на неё писал Евгений Зиновьев с соавтором Ярославом Бережным. Сейчас над сценарием сезона трудятся три автора. Ребята вместе работали над известным уже североказахстанцам мультфильмом "Подвиг Скачкова", который они сняли в 2019 году о нашем земляке, герое Великой Отечественной войны Викторе Скачкове.

"Но студия занимается не только этим проектом. Мы хотели бы предложить проекты 0+ для малышей. Они очень популярны. Мы знаем, что детский контент в целом очень популярен во всем мире, и Казахстан не исключение. Предлагаем создать анимационную рубрику. Делать мультики для детей. Это 2-3 минутные ролики не только с развлекательным, но и образовательным контентом, адаптированным под нашу местную аудиторию", — отметил Евгений Зиновьев.

Сейчас ребята создают новый пилотный проект, который также будут предлагать "Казахфильму". Так что работа будет идти сразу над несколькими мультфильмами. Потенциал для этого есть. Сейчас в студии работают 10 человек, шестеро из которых выпускники нашего местного колледжа искусств. Посмотреть серию ещё нельзя нигде. Показа пока не было. Но предполагается, что проекты будут в открытом доступе к концу весны этого года. Так что предлагаем полюбоваться на тизер к мультфильму и кадрами из первой серии.