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Мультипликаторы из Петропавловска снимают мультфильм на основе археологических открытий поселения Ботай
Петропавловский мультипликатор Евгений Зиновьев со своей командой снимает мультфильм, основанный на данных, полученных во время археологических раскопок на поселении Ботай. Пока отснята только первая пилотная серия, но в планах создание целой серии мультфильмов. Их герои во время своих приключений будут ненавязчиво рассказывать молодому поколению о тайнах, которые скрывает Ботай. Впрочем, картина так и называется "Ботайские тайны", передаёт BaigeNews.kz со сссылкой на Петропавловск.news.
Авторские права на мультик уже выкупил "Казахфильм". Над созданием мультфильма команда во главе с режиссером анимационного фильма Евгением Зиновьевым работала с 2019 года. Ребята воссоздали в мультфильме образ известного североказахстанского археолога Виктора Фёдоровича Зайберта, который и открыл поселение Ботай и доказал, что именно здесь впервые была одомашнена лошадь.
"Проект был доработан нашей студией в 2022 году. Фоном этого анимационного проекта служит ботайская культура. Хотелось бы отметить, что главными героями этого произведения являются два подростка разной национальности. Одна из важных повесток этого проекта — интернационализм, многонациональность нашего государства.
"У проекта очень активная история длиной в 4 года. Мы начинали с местного регионального уровня. Но получилось, что наши труды и старания были замечены центром на уровне республики. Сейчас идут разговоры о том, чтобы проект был продлен на целый сезон. В рамках пилотных выпусков он оказался одним из лучших. Буквально на днях поступила информация, что мультфильм попал в топ-5 проектов финансирования на целый сезон", — рассказывает один из режиссёров проекта Евгений Зиновьев.
У мультфильма захватывающий сюжет. Два школьника 8 класса после сдачи экзаменов отправляются в летний лагерь, где ведутся раскопки. На самом деле этого лагеря близ поселения Ботай не существует, он – плод воображения мультипликатора. Однако детали максимально приблизили к реальным событиям. Ведомые юношеским максимализмом, подстёгиваемые интересом не столько к истории, сколько к весёлым приключениям, они пробираются в ботайскую пещеру, которую по хронологии мультфильма открыли только один день назад.
Дело происходит ночью. И ребята пытаются там всё осмотреть. Но в пещере происходит обрушение. Во время него один из мальчиков случайно прихватывает с собой старинный кувшин, из-за которого начинают происходить различные анамалии, которые переносят героев в разные временные отрезки. А дальше с ребятами происходят захватывающие приключения, связанные разными историческими событиями.
"По задумке в этом проекте мы планировали задействовать Виктора Федоровича Зайберта. Хотелось ранее, чтобы он сам себя озвучил. Но такой возможности уже, к сожалению, нет. Мы все по нему скорбим, но работа продолжается. И пилотный проект своего рода дань, которую мы отдаём учёному. Мы увековечили память о Викторе Федоровиче и дальше хотим это делать в рамках целого сезонного выпуска", — рассказал разработчик
Раскопки поселения Ботай. Хронометраж проекта пилотной серии 10 минут. Сценарий на неё писал Евгений Зиновьев с соавтором Ярославом Бережным. Сейчас над сценарием сезона трудятся три автора. Ребята вместе работали над известным уже североказахстанцам мультфильмом "Подвиг Скачкова", который они сняли в 2019 году о нашем земляке, герое Великой Отечественной войны Викторе Скачкове.
"Но студия занимается не только этим проектом. Мы хотели бы предложить проекты 0+ для малышей. Они очень популярны. Мы знаем, что детский контент в целом очень популярен во всем мире, и Казахстан не исключение. Предлагаем создать анимационную рубрику. Делать мультики для детей. Это 2-3 минутные ролики не только с развлекательным, но и образовательным контентом, адаптированным под нашу местную аудиторию", — отметил Евгений Зиновьев.
Сейчас ребята создают новый пилотный проект, который также будут предлагать "Казахфильму". Так что работа будет идти сразу над несколькими мультфильмами. Потенциал для этого есть. Сейчас в студии работают 10 человек, шестеро из которых выпускники нашего местного колледжа искусств. Посмотреть серию ещё нельзя нигде. Показа пока не было. Но предполагается, что проекты будут в открытом доступе к концу весны этого года. Так что предлагаем полюбоваться на тизер к мультфильму и кадрами из первой серии.
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