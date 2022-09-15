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  • Мультикультурный народ Казахстана – пример будущего - Папа Римский Франциск
Акорда Сегодня, 16:35
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Фото: Акорда

Мультикультурный народ Казахстана – пример будущего - Папа Римский Франциск

Народ Казахстана благодаря своей  межконфенсиональности и мультикультурности – это пример будущего, на который нужно равняться. Так считает Папа Римский Франциск, передает BaigeNews.kz

"Казахстан, находясь в центре большого и стратегически важного азиатского континента, стал естественным местом для нашей встречи. Его государственный флаг символизирует необходимость сохранения здравого баланса между политикой и религией. В действительности, золотой орел на знамени олицетворяет земную власть как память о древних империях. А синий фон навевает мысли о небесной семье и символизирует трансцендентность", - отметил он в своей речи на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. 

По его словам, семья, по-казахски переводящаяся как “гнездо души и любви” – это ествественная и незаменимая среда. Которую нужно защищать и поддерживать, чтобы могли вырастить людей завтрашнего дня. 

"Братья и сестры, народ Казахстана - открытый завтрашнему дню и свидетель стольких страданий в прошлом, благодаря своей потрясающей межконфессиональности и мультикультурности – это пример будущего. Этот пример побуждает нас строить будущее, не забывая о трансцендентности и братстве. Давайте продолжать путь таким образом – шагая вместе по земле, как братья неба. Как творцы надежды и как созидатели согласия, вестники мира и единства",  - этими словами завершил свою речь глава Ватикана. 

До начала финальной сессии Съезда Папа Римский посетил римско-католический кафедральный собор Матери Божией Неустанной помощи в Нур-Султане.  Он встретился с епископами, монашествующими, семинаристами и церковнослужителями.  Понтифик освятил новую икону Матери Божией и благословил казахстанскую паству католической церкви. Также он выслушал обращения местных священнослужителей и прихожан, которые рассказали о своей службе в лоне церкви.

Напомним, накануне Папа Римский Франциск провёл мессу на территории ЭКСПО-парка в Нур-Султане. Молебен состоялся для 10 тысяч верующих католиков и паломников, которые прибыли в Казахстан, чтобы увидеть главу Ватикана и получить его благословение. Подробнее о том, как прошла месса, можно прочитать здесь.  

Ранее в выступлении на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий он несколько раз процитировал Абая. Папа Римский Франциск продемонстрировал знания о жизни Абая и его деятельности, отметив, что поэт оставил после себя творения, пропитанные религиозностью, в которых выражено лучшее, что есть в душе казахского народа — гармоничная мудрость, которая жаждет мира и стремится к нему.

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#Съезд лидеров мировых религий #Папа Римский
Сегодня, 16:35
158
Артём Волков Журналист
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