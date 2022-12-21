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Мультфильм "Губка Боб" выйдет на казахском языке в 2023 году Вчера, 16:03
361
Вчера, 16:03
361

Мультфильм "Губка Боб" выйдет на казахском языке в 2023 году

Вице-президент по развитию детских и развлекательных брендов компании Paramount в СНГ и странах Балтии Мария Косарева сообщила, что популярный мультфильм Губка Боб выйдет на казахском языке в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом она рассказала на Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане. По её словам, казахстанские зрители в следующем году увидят продолжение мультсериала "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба".

"Это очень классная история про дружбу и умение находить общий язык с разными людьми. Совместное производство "Интернешнэл и Nickelodeon Индия. Это история о двух двоюродных братьях, которые находят машину времени и начинают путешествовать. В этом шоу сочетаются и западная, и восточная культуры, много рассказывается об Индии. Это замечательный пример совместного производства и сотрудничества, которое у нас есть в различных странах. В следующем году также будет запущена очень интересная семейная история, рекомендую посмотреть про то, как уживаться в семье, где десять сестёр и один мальчик. История в том числе про вопросы экологии. В целом более 400 серий увидят наши зрители в 2023 году, конечно же, на казахском языке. Много других сюрпризов мы готовим", - сказала Косарева. 

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#Губка Боб #Мария Косарева #Центрально-Азиатский медиафорум
Артём Волков Журналист
Вчера, 16:03
361
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