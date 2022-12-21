Вице-президент по развитию детских и развлекательных брендов компании Paramount в СНГ и странах Балтии Мария Косарева сообщила, что популярный мультфильм Губка Боб выйдет на казахском языке в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом она рассказала на Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане. По её словам, казахстанские зрители в следующем году увидят продолжение мультсериала "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба".